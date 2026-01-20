イタリアのジョルジャ・メローニ首相が訪韓し、韓国の李在明大統領との２ショットが注目を集めている。メローニ首相が２０日までにインスタグラムを更新し、「ソウルでは、韓国の李在明大統領と非常に前向きで、友好的かつ実質的な会談を行いました」と報告。「イタリアと韓国は、経済からイノベーション、テクノロジーから文化に至るまで、未来を見据えた戦略的協力関係を強化するという価値観、ビジョン、意志を共有してい