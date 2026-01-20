1月20日は、二十四節気のひとつ「大寒」です。諏訪湖では湖面の結氷に期待がかかりましたが、風が強く気温はこの時期としては高かったため氷は見られませんでした。1年の中で最も寒さが厳しくなる頃とされる「大寒」の20日朝。諏訪の最大風速は「11.4メートル」。諏訪湖には、西寄りの冷たい風が吹いていました。湖面にはまるで海のように大きな波ができ、結氷は見られませんでした。八剱神社・宮坂清宮司「波高いし、ちょっ