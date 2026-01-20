JR西日本SC開発が運営するファッションビル「ルクア大阪」は20日、Amulette株式会社が展開する香水スプレー自販機『PERFUMATIC（パフューマティック）』を、2月10日より常設設置すると発表した。【画像】日本初の常設…香水スプレー自販機『PERFUMATIC』設置イメージ『PERFUMATIC』は、「2026年ヒット予測ランキング」（日経トレンディ）で総合3位＆美容ファッション部門で大賞に選出。世界65ヶ国以上で累計3000台以上が稼働し