今シーズン「最強最長」ともいわれる寒波が21日から25日にかけて居座る見込みで警報級の大雪になる可能性もあります。高速道路や国道の予防的通行止めの可能性もあり、県はできるだけ外出を控えるよう呼びかけています。視界が遮られるほどの雪。一年で最も寒さが厳しいとされる「大寒」の1月20日、妙高市のスキー場では「かんずり」に使う唐辛子の雪さらしが始まりました。本来、大雪の前には作業しないといいますが