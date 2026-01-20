ベトジェットエアは、静岡〜ハノイ線を4月28日に開設する。火・木・日曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は静岡発が5時間半、ハノイ発が4時間50分。これにより、日本とベトナムを結ぶ路線は11路線に拡大する。■ダイヤVJ1981静岡（10：30）〜ハノイ（14：00）／火・木・日VJ1980ハノイ（02：40）〜静岡（09：30）／火・木・日