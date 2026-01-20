全日本空輸（ANA）は、新機材を導入する。新型機のボーイング737-8型機は6月、新シートを搭載したボーイング787-9型機は8月からそれぞれ受領する。具体的な投入路線は決定次第発表する。ボーイング787-9型機には、新型ビジネスクラス「THE Room FX」を48席のほか、プレミアムエコノミークラスを21席、エコノミークラスを137席の計206席の新座席を設けている。「THE Room FX」は、イギリスのデザイン会社、Acumen Design Associate