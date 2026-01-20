日本航空（JAL）グループは、低気圧に伴う降雪の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月20日午後6時現在、特別対応を実施するのは、20日に札幌/丘珠・奥尻、20日午後に札幌/千歳を、21日に札幌/丘珠・奥尻・青森・三沢・秋田・花巻・山形・新潟・但馬・隠岐・出雲を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変更や払い戻しはウェブサイトで手続きで