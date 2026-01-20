2026年1月19日、高市総理は1月23日に召集される通常国会の冒頭に衆議院を解散すると表明しました。これを受け、「争点は何か」「どの政党が勝つか」といった選挙予測が飛び交っていますが、ここで一度立ち止まって考えてみたいことがあります。憲法に書かれていない「伝家の宝刀」専権事項とされる解散権の正体は――実は、日本国憲法のどこを探しても「総理大臣はいつでも衆議院を解散できる」とは一言も書かれていないのです。