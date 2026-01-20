20日は全国的に、大寒らしい寒さとなりましたが、21日以降は日本海側を中心に大雪が見込まれ、警戒が必要です。「ここ最近で一番寒い」「風も強いから余計に寒さを感じます」「気温とか見ずに来たので。パッと出て来たので、着替える暇もなくて。今、めっちゃ後悔しています」皆さんが口を揃えている、『きょうは寒い』という言葉。それもそのはず、きょうは1年で最も寒いとされる『大寒』。各地で伝統行事やイベントが行われまし