オンラインで記者会見する第28代高校生平和大使のいぇそじさん（左）と平野伸人さん米シンクタンクの軍備管理協会が軍縮に貢献した個人・団体をたたえる2025年の「軍備管理パーソン・オブ・ザ・イヤー」に選んだ、第28代高校生平和大使24人の代表らが20日、オンラインで記者会見した。ノートルダム清心高（広島市）2年の下田梨央さん（17）は「光栄に思う。国外で私たちの活動が評価されたことに希望を感じる」と喜びを語った。