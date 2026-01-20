モルドバのサンドゥ大統領＝2025年12月、オランダ・ハーグ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】欧州南東部モルドバのポプショイ副首相兼外相は19日、旧ソ連諸国で構成される独立国家共同体（CIS）からの脱退手続きを開始したと述べた。地元ラジオでの発言をタス通信が報じた。親欧米派サンドゥ大統領の下でモルドバは近年、ロシア主導のCISの活動を停止している。モルドバはCIS脱退の動きを推進する一方で、2022年6月にロシアの