今回、Ray WEB編集部は寝落ち電話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・春菜は、最近友だちに彼氏ができ始め、焦っている様子。自分も彼氏を作ろうと動き出しますが……？順調そうに見えた春菜と歩夢。すると春菜が、「ブロックしちゃった」との驚きの発言が！？一体なにがあったのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：あんころもちライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】マチアプでいい感じ