外に出るのも億劫になりがちな寒い季節は、おうちでネイルを楽しめたら最高！そこで今回は、おしゃれもセルフラブも両方叶う「ネイルアイテム」を厳選してご紹介します。毎日をちょっと特別にしてくれるネイルアイテムで、指先を見るたびに気分が上がるはず♡ネイルおうちでジェルを楽しんで、ネイルオイルでしっかりケア。おしゃれもセルフラブも両方叶うネイル事情をアップデート！Item manucuristのジェルポリッシュ植物由