◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２０日、後楽園ホール）新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。第５試合でＩＷＧＰ２冠王の辻陽太が外道、石森太二、高橋ヒロム、鷹木信悟と組んでジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン、ジェイク・リーと対戦し