今年1年が平和で良い年になるようにとの願いが込められました。長野市の善光寺大勧進では、来月3日の節分会にむけて20日、「福ます作り」が行われました。1つ1つ文字が書き入れられるヒノキの一升枡。善光寺大勧進の栢木寛照 貫主が丁寧に書き入れるのは「福」と「寿」の文字です。大勧進で行われた「福ます作り」。善光寺で開かれる節分会では、この「福ます」使って福男と福女が豆をまきます。善光寺の大本願と大勧進合わせてお