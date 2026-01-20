韓国発グローバルアスレジャーブランド「アンダール（andar）」が、2026年1月14日（水）～1月20日（火）の1週間、伊勢丹新宿店に期間限定ポップアップストアをオープン♡昨年の反響を受けて再登場する今回は、人気の裏起毛アイテムや新作エアデニム、さらに「andar MEN’S」も初登場！見て触れて選べるこのチャンスに、ぜひお気に入りを見つけて日常を快適＆おしゃれにアップデートして