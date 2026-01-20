２０日午前１１時頃、熊本県阿蘇市周辺の上空で遊覧ヘリコプターが行方不明となり、約５時間後に阿蘇中岳の火口周辺で機体の一部が見つかった。ヘリには男性パイロットと台湾からの観光客とみられる男女の計３人が搭乗していたが、安否は分かっていない。県警などは墜落したとみている。遊覧ヘリは「匠航空」（岡山市）が運航し、阿蘇山上空での約１０分間のフライトを予定していた。県警や国土交通省によると、帰着予定時刻の