2月6日に迫るミラノ・コルティナオリンピック。1月20日、スノーボードハーフパイプの平野歩夢選手など6人の県関連選手が新たに代表に内定しました。（実況）「トリプルコーク1440！逆転なりました、平野歩夢、金メダル」4年前の北京オリンピックで頂点に立ったスノーボードハーフパイプ男子、村上市出身の平野歩夢選手。17日のワールドカップで激しく転倒し負傷した影響が心配さ