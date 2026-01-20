県立高校の再編をめぐり、自治体などから再考の求める声が上がる中、横田知事は慎重な姿勢を示しました。 複数の関係者によりますと、県教委は２０３３年までに広島市や呉市などの２２校の県立高校を９校に再編する方向で調整しています。 これに対し県議会の一部からは、再編基準への疑問の声が上がっていて、呉市も県などに対して再編案の見直しを求める要望書を提出しています。 このような動きを受けて横田知事は「現在検討