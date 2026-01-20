ＳＮＳ時代の情報の見極め方と放送の役割について考えるセミナーが開かれました。 中国総合通信局 梅村 研局長「生成ＡＩを利用してニセ動画がネット上で拡散したり、災害の際など非常に重要な局面で偽情報に惑わさることがあります」 このセミナーはＳＮＳ時代にニセ情報などに振り回されず、情報を見極める力を養ってもらおうと中国総合通信局が開いたものです。 ＳＮＳで偽情報に接した人のうち約半分が正しいと