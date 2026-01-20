リニューアルが進められている基町クレドのパセーラにヤマダデンキの出店が決まりました。 ヤマダデンキは旧そごう広島店新館部分の１階から６階の全６フロアに出店します。 家電のほか家具やインテリアなどを扱う「ラビ・ライフ・セレクト」ブランドとして秋ごろオープン予定です。