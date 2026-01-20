今年の大雨シーズンから大雨警報や注意報などの「防災気象情報」のあり方が大きく変わるなか、地域の気象台と自治体、ライフライン事業者などとの連携の重要性が高まっています。こうした地域での気象台の対応を強化するため、気象庁は20日、報告書を公表しました。これまで地域の気象台は、気象観測や予報・警報などの情報発表を中心に担ってきましたが、自然災害が相次ぐなか、より住民に「危機感」が伝わるように対応する役割が