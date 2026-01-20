日本海側を中心とした今後の大雪の影響で、物流にも影響が出そうです。物流各社が注意を呼びかけています。日本郵便は、今後、日本海側を中心とした一部地域で、郵便物やゆうパックなどの配送に遅れが生じる可能性があるとして、時間に余裕を持って利用するよう呼びかけています。ヤマト運輸は、今後、青森県、秋田県、岩手県発着の荷物の配達が大幅に遅れる可能性があるとしています。また、すでに北海道の虻田郡、岩内郡、古宇郡