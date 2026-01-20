政府は今月（1月）23日にも外国人政策に関する基本方針を取りまとめます。ただ、土地取得の規制強化については、更なる検討が必要だとして、来月（2月）にも新たに有識者会議を設置し、議論を進める方向で調整していることが分かりました。関係者によりますと、政府は23日にも外国人政策に関する関係閣僚会議を開き、基本方針を取りまとめる方向で調整に入りました。基本方針では、▼日本国籍の取得要件の厳格化や、▼外国人が日本