1月21日からやってくる本格的な寒波。平地も大雪に警戒が必要です。石黒菖気象予報士の解説です。 ■寒気の予想 上空の高い所5500mの寒気の予想です。地上付近の低い所（1500m）の寒気は25日までいすわりますが、上空の高い所の寒気の強さには日々波があります。高い所まで冷えると、より雪雲も発達しやすいのですが、その大雪の目安の寒気が21日の午後から入ってきます。このため、21日の午後から22日の午前中にかけては平地も