ソニーは競争が激化しているテレビ事業を分離すると発表しました。ソニーと中国の家電大手「TCL」は戦略的な提携に向けた協議を行うことで基本合意したと発表しました。具体的には、両社でソニーのテレビなど一部事業を承継する合弁会社を設立し、製品の開発から販売までを一貫して手掛けるということです。新会社の出資比率は、TCLが51％、ソニーが49％で、ソニーはテレビ事業を分離する形となります。ただ、製品には引き続き「ソ