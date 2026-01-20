横浜ＢＣ（資料写真）バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の横浜ＢＣは２０日、京都・東山高３年の佐藤凪（なぎ）（１８）＝１７６センチ、７２キロ＝が特別指定選手で加入すると発表した。背番号は「１１」に決まった。佐藤は高い得点力と卓越したゲームコントロール能力が魅力なポイントガード。大道中時代に全国中学校体育大会で大会最多の１試合５０得点をマークした。横浜ＢＣの下部組織にも在籍し、３年冬の全国大会で