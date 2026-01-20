北海道電力は1月19日より、新たな電気料金プラン「エネとくスマートlifeプラン」の受付を開始している。北海道電力「エネとくスマートlifeプラン」のポイント「エネとくスマートlifeプラン」は、主にこれから新築のスマート電化住宅を購入し、昼間にお湯を沸かす「おひさまエコキュート」を設置・利用するユーザーにおすすめの新プラン。北海道電力「エネとくスマートlifeプラン」)おひさまエコキュートとはおひさまエコキュートは