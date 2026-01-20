衆院選を巡って鹿児島4区にきょう20日、新たに1人が立候補を表明しました。 これまでに鹿児島県内4つの選挙区に、9人が出馬の意向を示しています。 鹿児島1区では中道改革連合に合流する現職の川内博史さん(64)、比例九州選出で自民党現職の宮路拓馬さん(46)、参政党新人の牧野俊一さん(40)が立候補を予定しています。 鹿児島2区は自民党現職の三反園訓さん(67)、共産党新人の松崎真琴さん(67)が立候補を予定しています。 鹿