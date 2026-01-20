鹿児島県内で3番目に人口の多い鹿屋市。おととい18日に告示された市長選挙には4人が立候補し、今度の日曜に投開票が行われます。 現職の引退で12年ぶりにかわる市政のトップを決める選挙戦。4人は、人口減少対策や商店街の活性化などで論戦を交わしています。 （郷原拓男候補（48）無・新）「豊かな鹿屋、大隅の実力をいかんなく発揮していく。私のこれまでの経験を、人生をかけた取り組みをぜひ鹿屋、大隅のこれからの発展のた