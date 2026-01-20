陸上自衛隊が来月から、県本土や種子島、奄美大島でアメリカ軍との共同訓練を行うことになりました。 陸上自衛隊とアメリカ軍は来月11日から3月9日にかけて、九州・山口・沖縄で、日米共同訓練「アイアン・フィスト」を予定しています。日米あわせて過去最多のおよそ4900人が参加します。 このうち鹿児島県内では、 ▼霧島演習場に日米のオスプレイあわせて15機程度が飛来し、離着陸や給油の訓練を予定しています。 ▼種子島で