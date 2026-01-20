サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは20日、今シーズン初めてとなるJクラブとのトレーニングマッチに臨みました。 村主新監督の下、新たに8人の選手を迎えた鹿児島ユナイテッドFC。20日は、元日本代表・川島永嗣らを擁するJ2のジュビロ磐田に挑みました。 （記者）「冷たい風が吹く白波スタジアム。新体制初のJクラブとの一戦、どんな戦いになるのでしょうか」 今シーズンはここまで、U18と九州産業大学