ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00〜16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。 1月18日（日）の放送では、「音の旅へ出発！ バスソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。※写真はイメージです＜今週のTOP10＞ 「音の旅へ出発！