秋田朝日放送 強い冬型の気圧配置の影響で、県内は風が強く雪の所が多くなりました。21日も大雪となる恐れがあります。 県内は内陸を中心に雪が降り、午後４時までの２４時間降雪量は鹿角で２６センチ、北秋田市阿仁合で２３センチとなりました。また、八峰町八森やにかほでは２５．９メートルの最大瞬間風速を観測しました。 交通にも影響が出ました。ＪＲ東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線は除雪作業のため