大阪・枚方市の遊園地「ひらかたパーク」が公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。超ひらパー兄さんこと、俳優の岡田准一が欧州最大のブラジリアン柔術大会「ＩＢＪＪＦヨーロピアン２０２６」に出場したことに触れ「岡田さんお疲れ様です！押忍！園長一門として遠く離れた枚方のいち遊園地から引き続き応援してます！押忍！！」とユーモアたっぷりにたたえた。岡田は、１８日にポルトガル・リスボンで開催中の欧州最大のブラジリア