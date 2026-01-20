◆トレーニングマッチ（４５分×３本）鹿島１―０岡山（２０日・宮崎市内）鹿島はＪクラブとの初の対外試合となる岡山戦を４５分×３本の形式で行い、ＦＷ徳田誉のゴールで１―０で勝利した。＊＊＊１本目でボランチの位置で先発したＭＦ樋口雄太が存在感を発揮した。小気味よいパス交換で攻撃のリズムを生み、２部練習が続く疲労困憊のコンディションながら、２列目を追い越す動きでも躍動感を示した。鬼木達監督