アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の新たな入場者特典が発表された。第14弾は「ティザービジュアルクリアスタンド」で、24日より全国30万人限定で配布される。【写真】かっけぇ…柱たち集結！第14弾の特典『鬼滅の刃』クリアスタンドティザービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙も付属される。劇場版