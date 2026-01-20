ソニーグループは２０日、テレビ事業を分離し、中国の電機大手ＴＣＬと設立する合弁会社に承継すると発表した。新会社の出資比率はＴＣＬが５１％、ソニーグループ傘下のソニーが４９％とする。３月末をめどに本契約に向けた協議を進め、２０２７年４月の事業開始を目指す。新会社はテレビに加え、スピーカーなどホームオーディオ機器の開発や製造、販売を国内外で一貫して展開する。薄型テレビのブランド名「ブラビア」と「ソ