惜しまれつつ姿を消した鉄道の記憶が、いま鮮やかに蘇ります。日本旅行が2026年1月19日から「岡山の鉄道廃線跡探訪ツアー」を発売しました。このツアーは、同社が2025年に実施した兵庫県の廃線跡ツアーが好評だったことを受け、アンケートで特に要望の多かった岡山エリアで企画されたもの。「同和鉱業片上鉄道」「下津井電鉄」「玉野市営電気軌道」の3つの廃線跡を1泊2日で巡り、普段は見られない車両見学や、当時の面影を残す駅舎