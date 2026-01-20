高市総理による電光石火の解散劇を受けて各党の動きが慌ただしくなっています。岡山選挙区では国民民主党が新人2人の擁立を決めました。 【写真を見る】【衆議院選挙】岡山選挙区に国民民主党の新人2人が立候補を表明 きのう（19日）開かれた国民民主党の岡山県連幹事会です。27日の公示を前に候補者2人の擁立を決め、発破をかけました。 （国民民主党岡山県総支部連合会川合孝典代表）「志を同じくする仲間に1人でも多く参画