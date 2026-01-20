ファミリーマートは1月13日、「ファミマの白をまとったいちご狩り」にて、新たに「いちご＆ホイップサンド」（498円）を発売しました。■シンプルな組み合わせのいちごサンドイッチ「ファミマの白をまとったいちご狩り」は、練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなどの「白」の素材をまとうデザート・パン・アイス・菓子・ドリンク・焼き菓子など全16種類の商品を展開する企画で、1月6日より実施しています。同商品は、い