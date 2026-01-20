※このコラムは「ボーイフレンド」シーズン2 エピソード1〜6のネタバレを含みます。日本初となる男性同士の恋愛リアリティショーとして誕生し、国内外から注目を集めた「ボーイフレンド」。シーズン1の大きな反響を受け、待望のシーズン2が2026年1月13日から配信された。参加者となるBoysは、“Green Room”というシェアハウスで共同生活を送る。舞台は冬の北海道、白銀の世界が10人の“最高純度の恋と青春”を包み込んでいくーー