【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月20日、東京・グランドプリンスホテル新高輪において開催された『2026 CEIPA 音楽5団体合同新年賀詞交歓会』にて、音楽団体が一堂に会して、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の成功に向けて結束を高めた。また、高市早苗内閣総理大臣が会に列席し、祝辞を述べた。 また、6月13日に開催される授賞式の放送・配信概要や、『『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の協賛パートナーも一部決