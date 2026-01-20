¢£6¿Í¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»Ñ¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～② ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡ÙSNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SixTONES¤Ï1·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢¡ÖSixTONES¤¬6¿Í¤À¤±¤Ç½é¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡ª¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤³¤Î²ó¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢ÅÁÀâ¤Î¿¶ÉÕ»Õ¥µ¥ó¥Á¥§¤µ¤ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ