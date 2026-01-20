中国のSNS上で19日、「日本の名古屋市がごみの持ち去り禁止へ」とするフレーズがトレンド上位に浮上した。投稿主は、日本メディアの報道を引用する形で、名古屋市で家庭ごみの持ち去りを禁止する条例が4月1日に施行され、違反者には50万円以下の罰金が科せられることを取り上げた。そして、その理由は、市では年に5000万円相当の空き缶が持ち去られていて、市が適正に回収してリサイクルに回せば市の歳入になるはずのものだからだ