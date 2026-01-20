中国の国家エネルギーグループが1月20日に明らかにしたところによると、浙江省安吉発電所が正式にフル稼働しました。これは中国で単機容量が最大で、効率が最も高いガス発電所です。今回稼働した安吉発電所の2基の総設備容量は1686メガワットで、設計効率は64．15％に達しました。クリーン電源として、安吉発電所は90分以内の迅速な始動・停止と出力調節を実現し、電力網の安定運行を力強く支えています。（提供/CRI）