1月19日、タレントのホラン千秋が10カ月ぶりに報道・情報番組『Nスタ』（TBS系）に出演した際の衝撃の髪色が話題になっている。スポーツ紙記者が言う。「ホランさんは2025年3月27日の放送をもって8年間務めた同番組のキャスターを卒業しています。この日は同番組でコメンテーターを務めていた作家の今村翔吾さんが原作のテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（TBS系）の番組宣伝のため、ホランさんは今村さんと一緒にゲスト出