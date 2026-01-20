熊本県球磨村の村長選挙がきょう告示されました。 【写真を見る】【球磨村長選挙】村長辞職で1か月の政治空白異例の選挙戦 3候補の訴え熊本県球磨村 前の村長が不信任決議を受けて辞職したことに伴う異例の選挙に、3人が立候補しています。 今回の球磨村の村長選挙に向け大きな局面となったのが・・・ 12月の村議会「松谷浩一村長に対する不信任決議について提案理由を申し上げます」 2025年12月、村議会が前の村長、松