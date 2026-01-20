来月おこなわれる衆議院選挙に向けた自民党の政権公約の原案が明らかになりました。食料品の消費税を2年間ゼロにすることについて、国民会議で実現に向けた検討を加速するとしています。明らかになった政権公約の原案では、食料品の消費税を2年間ゼロとすることについて、今後設置される予定の国民会議で「財源やスケジュールのあり方など、実現に向けた検討を加速する」と明記しています。また、日本維新の会との連立合意を踏まえ