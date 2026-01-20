お笑いタレント・古坂大魔王（52）が19日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演、弟の職業を明かした。この日は俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸も出演。現在はイタリアの名門ボッコーニ大に通いつつ、海外大学受験サポート塾「MMBH留学」の代表を務めている。MCのタレント・MEGUMIから「勉強はなんでそんなにハマった